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Все старые трубопроводы заменят в ЕАО

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В ЕАО все ветхие трубопроводы холодного и горячего водоснабжения будут заменены до 2030 года. Об этом заявил губернатор Ростислав Гольдштейн. Работы проведут в рамках программы комплексной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

По словам главы региона, которые приводит ИА EAOMedia, предел прочности жилищно-коммунального комплекса автономии исчерпан лет 15 назад. Поэтому и родилась подобная программа. Подписывается концессия по воде и водоотведению по программе «Чистая вода», концессионное соглашение через АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ).

Идут переговоры между ВТБ, КРДВ и «Запсибгазпромом» по поводу соглашения, позволяющего заменить все 114 котельных и трубопроводы. Сначала котельные будут работать на твердом топливе Сибирской угольной энергетической компании, а в перспективе — на деревянных и торфяных пеллетах.

В ноябре правительство РФ подвело итоги подготовки регионов к отопительному сезону. Отмечалось, что сложная ситуация наблюдается в Еврейской АО, туда власти решили направить 900 млн рублей.

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