Названы популярные у россиян специалисты при онлайн-лечении

Врачи-кардиологи и гастроэнтерологи являются наиболее популярными специалистами у россиян при поиске вариантов онлайн-лечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Artezio и CleverDATA совместно со SlickJump.

«Результаты исследования выявили, что россияне заинтересованы в услугах специалистов по лечению желудочно-кишечных заболеваний. На втором месте по популярности — врачи-кардиологи», — приводит итоги исследования «Газета.ru» 12 января.

Офтальмологи, онкологи, стоматологи и наркологи также являются в приоритете у жителей России для осуществления дистанционного медицинского обслуживания.

Согласно исследованию, больше всего заинтересованы в онлайн-лечении граждане в возрасте от 35 до 40 лет с высшим образованием. Чаще всего к дистанционному лечению обращаются люди, ведущие здоровый образ жизни, а также активные пользователи онлайн-банкинга. Кроме того, россияне стали чаще интересоваться возможностью отправлять анализы по почте и получать результаты дистанционно.

Ранее в этот день врач-хирург, кандидат медицинских наук Аглам Нурписов рассказал «Известиям», какие симптомы могут сигнализировать о наличии язвы желудка. Чаще всего при язве возникает сильная боль в животе — обычно между приемами пищи или ночью. Боль может быть кратковременной и наоборот. Также у человека могут испортиться аппетит, снизиться вес, возникнуть отрыжка, тошнота, рвота. Подобные симптомы характерны для многих заболеваний желудочно-кишечного тракта.