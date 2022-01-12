Прямой эфир
Общество
Штамм «Омикрон» обнаружили у жителя Рязанской области
Мир
Одобрившую арест активов Порошенко судью внесли в базу «Миротворца»
Происшествия
Подсудимая сбежала из здания суда в Санкт-Петербурге
Мир
Столтенберг назвал своевременным диалогом заседание Совета Россия–НАТО
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta на видео
Происшествия
В Бийске подросток скончался после курения вейпа
Культура
Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на третий сезон
Общество
Путин призвал власти Кузбасса индивидуально подойти к поддержке семей погибших шахтеров
Мир
Боррель выразил надежду на продолжение переговоров России и Запада
Общество
Актера Леонида Куравлева экстренно прооперировали

Власти Одессы начали капитальный ремонт в квартире Жванецкого

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитальный ремонт начат в квартире писателя-сатирика Михаила Жванецкого в Одессе, где будет создан музей. Об этом говорится 11 января в сообщении на сайте мэрии города.

Одесса-папа: Михаил Жванецкий как народный герой
Знаменитому сатирику исполнилось 85

«11 января одесский глава города Геннадий Труханов провел выездное совещание, в рамках которого состоялось обсуждение вопросов проведения капитального ремонта квартиры, где жил и работал почетный гражданин Одессы, писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий», — отметили власти Одессы.

До начала ремонта в квартире доме 133 на улице Старопортофранковской провели фото- и видеофиксацию обстановки для воссоздания ее в аутентичном виде. Сейчас ведутся работы по замене кровли, укрепляются стены и фундамент.

Затем специалисты заменят перекрытия, коммуникации, проведут отделку. Также будут отреставрирована мебель, оконные рамы и двери.

«На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством супруги сатирика Натальи Жванецкой», — уточнили в мэрии Одессы.

К туристическому сезону музей-квартира будет открыта. Ремонт проводят за внебюджетные средства.

Решение о создании Одесского муниципального музея-квартиры Михаила Жванецкого принято депутатами горсовета 28 июля 2021 года.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Он был народным артистом РФ, народным артистом Украины, лауреатом Премии президента России. Свои соболезнования выразили близким артиста политики, коллеги, общественные деятели. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022