Власти Одессы начали капитальный ремонт в квартире Жванецкого

Капитальный ремонт начат в квартире писателя-сатирика Михаила Жванецкого в Одессе, где будет создан музей. Об этом говорится 11 января в сообщении на сайте мэрии города.

«11 января одесский глава города Геннадий Труханов провел выездное совещание, в рамках которого состоялось обсуждение вопросов проведения капитального ремонта квартиры, где жил и работал почетный гражданин Одессы, писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий», — отметили власти Одессы.

До начала ремонта в квартире доме 133 на улице Старопортофранковской провели фото- и видеофиксацию обстановки для воссоздания ее в аутентичном виде. Сейчас ведутся работы по замене кровли, укрепляются стены и фундамент.

Затем специалисты заменят перекрытия, коммуникации, проведут отделку. Также будут отреставрирована мебель, оконные рамы и двери.

«На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством супруги сатирика Натальи Жванецкой», — уточнили в мэрии Одессы.

К туристическому сезону музей-квартира будет открыта. Ремонт проводят за внебюджетные средства.

Решение о создании Одесского муниципального музея-квартиры Михаила Жванецкого принято депутатами горсовета 28 июля 2021 года.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Он был народным артистом РФ, народным артистом Украины, лауреатом Премии президента России. Свои соболезнования выразили близким артиста политики, коллеги, общественные деятели. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.