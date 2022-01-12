Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в стране. Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства 12 января.

«Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня — в ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — подчеркнул глава государства.

По его словам, во время праздников граждане страны чаще ездили за рубеж, в связи с чем власти России должны быть готовы к росту числа заболевших.

Кроме того, возможное ухудшение эпидемиологической ситуации может быть связано с распространением нового штамма «Омикрон», поэтому правительству необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования, указал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что планка по приросту новых случаев COVID-19 в России будет очень высокой, о чем говорит специфика «Омикрон»-штамма. Он также выразил надежду на то, что новый вариант вируса из-за более легкой формы течения позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Днем ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями», предположил, что в России в течение двух недель начнется подъем заболеваемости COVID-19, а уже к концу января –началу февраля он станет лавинообразным. При этом он подчеркнул, что рост количества случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрон»-штамма он будет заметнее.

Ранее, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что поствакцинальный иммунитет после российской вакцины «Спутник V» достаточен для сдерживания распространения штамма «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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