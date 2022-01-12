Названы сроки начала продаж нового кроссовера JAC S4 в России

Китайский кроссовер JAC S4 казахстанской сборки получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории России. Об этом 12 января сообщает портал «Китайские автомобили».

Кроссовер выполнен в новой стилистике компании JAC, которая называется Global Design of JAC Passenger Car 3.0 Era. Габаритные размеры новинки составляют 4410×1800×1660 мм, колесная база — 2620 мм.

В России модель будет предлагаться с 1,5-турбированным и 1,6-литровым атмосферным моторами. Коробки передач — механическая и бесступенчатый вариатор.

В списке опций указаны электронные системы контроля устойчивости (ESC), помощи при торможении (BAS), регулирования тормозных сил (EBD) и контроля давления воздуха в шинах. Также упоминаются электрические стеклоподъемники и климат-контроль. Опционально устанавливаются датчики парковки, круиз-контроль, система навигации и камера заднего обзора.

Ожидается, что к дилерам такие кроссоверы поступят весной 2022 года.

5 марта сообщалось, что JAC начала продажи в России нового кроссовера S7. Модель будет предлагаться с пяти- и семиместным салоном.

Автомобиль выпускается на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай.