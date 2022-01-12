Прямой эфир
Общество
Штамм «Омикрон» обнаружили у жителя Рязанской области
Мир
Одобрившую арест активов Порошенко судью внесли в базу «Миротворца»
Происшествия
Подсудимая сбежала из здания суда в Санкт-Петербурге
Мир
Столтенберг назвал своевременным диалогом заседание Совета Россия–НАТО
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta на видео
Происшествия
В Бийске подросток скончался после курения вейпа
Культура
Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на третий сезон
Общество
Путин призвал власти Кузбасса индивидуально подойти к поддержке семей погибших шахтеров
Мир
Боррель выразил надежду на продолжение переговоров России и Запада
Общество
Актера Леонида Куравлева экстренно прооперировали

«Автоваз» оценил рост авторынка России в 2021 году в 5%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи автомобилей в России, по оценке АвтоВАЗа, выросли на 5% в прошлом году — до 1,65 млн. Об этом 12 января журналистам рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Поворот не туда: почему автомобили продолжат дорожать
Кризис микрочипов приводит к росту цен на сложную технику

АвтоВАЗ продал в минувшем году на 2% больше машин — 351 тыс. автомобилей Lada. Доля компании в продажах легковых машин в России составила 22%, снизившись впервые с 2014 года.

«Первое полугодие 2021 года было значительно более динамичным в плане продаж в годовом выражении, но мировой дефицит автокомпонентов во второй половине года значительно повлиял на продажи, которые, как мы ранее ожидали, будут выше», — сказал Морне.

В десятку самых популярных автомобилей в России в прошлом году по продажам вошли четыре модели Lada: Vesta (1), Granta (2), Niva (6) и Largus VP (10).

АвтоВАЗ продал 113,7 тыс. автомобилей Lada Vesta, на эту модель приходится 6,8% всех продаж в России в прошлом году. Число проданных автомашин Lada Granta составило 111,4 тыс. (доля 6,7%). Доля Lada Granta в общих продажах в России снизилась на 1,2 п.п. к 2020 году в связи с мировым кризисом поставки электронных компонентов. Продажи нового Lada Largus составили 50,1 тыс, Lada NIVA Legend и Travel — 50,2 тыс.

Экспортные продажи автомобилей Lada у АвтоВАЗа выросли в 2021 году на 9,4%, до 34,8 тыс. штук. Основными экспортными рынками для автопроизводителя являются Белоруссия (доля рынка у Lada — 25%), Азербайджан и Казахстан.

АвтоВАЗ продает свои машины еще в 14 странах, включая Украину, Монголию, Армению, Узбекистан, Киргизию, Египет, Боливию.

В декабре эксперты портала «Лада.Онлайн» проанализировал повышения цен на автомобили Lada за 2021 год и выяснили, какие из них подорожали сильнее всего. На первом месте оказался фургон Lada Largus, цена которого выросла за год на 23,05%. На втором месте — пассажирская версия Lada Largus, подорожавшая на 20,57%. На третьем — седан Lada Vesta, стоимость которого увеличилась на 20,1%.

Меньше всего дорожали Lada Xray Cross (12,46%) и Lada Niva Travel (13,77%). В среднем за 2021 год цена на Lada увеличилась на 16,77%. В том году «АвтоВАЗ» семь раз массово повышал цены на свои автомобили.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022