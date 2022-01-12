«Автоваз» оценил рост авторынка России в 2021 году в 5%

Продажи автомобилей в России, по оценке АвтоВАЗа, выросли на 5% в прошлом году — до 1,65 млн. Об этом 12 января журналистам рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

АвтоВАЗ продал в минувшем году на 2% больше машин — 351 тыс. автомобилей Lada. Доля компании в продажах легковых машин в России составила 22%, снизившись впервые с 2014 года.

«Первое полугодие 2021 года было значительно более динамичным в плане продаж в годовом выражении, но мировой дефицит автокомпонентов во второй половине года значительно повлиял на продажи, которые, как мы ранее ожидали, будут выше», — сказал Морне.

В десятку самых популярных автомобилей в России в прошлом году по продажам вошли четыре модели Lada: Vesta (1), Granta (2), Niva (6) и Largus VP (10).

АвтоВАЗ продал 113,7 тыс. автомобилей Lada Vesta, на эту модель приходится 6,8% всех продаж в России в прошлом году. Число проданных автомашин Lada Granta составило 111,4 тыс. (доля 6,7%). Доля Lada Granta в общих продажах в России снизилась на 1,2 п.п. к 2020 году в связи с мировым кризисом поставки электронных компонентов. Продажи нового Lada Largus составили 50,1 тыс, Lada NIVA Legend и Travel — 50,2 тыс.

Экспортные продажи автомобилей Lada у АвтоВАЗа выросли в 2021 году на 9,4%, до 34,8 тыс. штук. Основными экспортными рынками для автопроизводителя являются Белоруссия (доля рынка у Lada — 25%), Азербайджан и Казахстан.

АвтоВАЗ продает свои машины еще в 14 странах, включая Украину, Монголию, Армению, Узбекистан, Киргизию, Египет, Боливию.

В декабре эксперты портала «Лада.Онлайн» проанализировал повышения цен на автомобили Lada за 2021 год и выяснили, какие из них подорожали сильнее всего. На первом месте оказался фургон Lada Largus, цена которого выросла за год на 23,05%. На втором месте — пассажирская версия Lada Largus, подорожавшая на 20,57%. На третьем — седан Lada Vesta, стоимость которого увеличилась на 20,1%.

Меньше всего дорожали Lada Xray Cross (12,46%) и Lada Niva Travel (13,77%). В среднем за 2021 год цена на Lada увеличилась на 16,77%. В том году «АвтоВАЗ» семь раз массово повышал цены на свои автомобили.