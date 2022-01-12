Глава СЖР Соловьев назвал шоком смерть телеведущего Зеленского

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев 12 января отреагировал на новость о смерти телеведущего Михаила Зеленского.

В беседе с «Известиями» он назвал случившееся шоком. По словам Соловьева, у Зеленского было еще много планов.

«Для всех это просто шок. На 47-м году жизни скончался наш коллега, наш товарищ Михаил Зеленский <…> У него было много творческих планов, он всегда улыбался, он был оптимистом по жизни, он был очень приятным в общении человеком», — сказал глава СЖР.

Соловьев отметил, что причины смерти в настоящее время выясняет консульское отделение РФ в Доминиканской Республике.

«Насколько известно сейчас, он отдыхал с супругой вместе в Доминиканской Республике и ему стало плохо. Его привезли в местную больницу, но врачи ему помочь не смогли. По предварительным данным, это инсульт. Сейчас консульское отделение России в Доминиканской Республике занимается этой ситуацией», — сказал он.

О дате и месте похорон пока не известно, добавил Соловьев.

По предварительной информации, Михаил Зеленский скончался во вторник, 11 января, от инсульта. 12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста.

Ведущий Дмитрий Борисов выразил соболезнования родным и близким умершего.

Адвокат Сергей Жорин, который работал с Зеленским на телепрограмме «Прямой эфир», рассказал «Известиям», что новость о кончине ведущего повергла его в шок.

Как сообщил Жорин, смерть Зеленского стала невосполнимой утратой для почитателей таланта знаменитого обозревателя. Ведущий производил впечатление человека, с которым не может случиться подобного.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию.

В 1996 году Зеленский поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».