Новые очистные сооружения построят в Можге в 2022 году

В Можге в 2022 году завершится строительство новых очистных сооружений. Также запланировано начало второго этапа возведения системы группового водозабора.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, на текущий момент водозаборы уже не могут увеличивать объемы выкачиваемой воды. Специалисты уже построили резервуары для чистой воды и проложили новые сети. Ко II кварталу 2022 года планируется завершение пуско-наладочных работ, после чего будет подключено водоснабжение. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

На втором этапе работ будет начало устройство водопровода от скважин до Можги протяженностью 7,5 км. Это обеспечит бесперебойную доставку воды горожанам.

Очистные сооружения в Можге были построены в 1978 году. К 2005 году сети были изношены. Заключительный этап строительства новых сооружений стартовал в 2021 году. на объекте предусмотрена полная биологическая очистка сточный вод, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду.