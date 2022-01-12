Турчак назвал среднюю стоимость оборудования для газификации участка

Средняя цена набора газового оборудования по стране составляет 94 тыс. рублей. Об этом в среду, 12 января, сообщил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

«Одно из ваших поручений касалась контроля цен на газовое оборудование. Мы вместе с правительством и «Газпромом» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретению газового оборудования российского производства. Средняя по стране стоимость этого минимального набора оборудования — котла, плиты и счетчика, — составляет 94 тыс. рублей», — заявил Турчак.

Турчак отметил, что уже 63 региона России ввели сертификаты и субсидии на приобретение оборудования для нескольких категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, одинокие пенсионеры.

11 июня Пyтин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков.

16 сентября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России создан единый оператор газификации для подключения газа в домах. Это позволит бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

По данным на 16 декабря, уровень газификации в России превысил 72%. Правительство рассчитывает, что в целом будет газифицировано почти 3 млн частных домов.