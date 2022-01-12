Перебои возникли в работе общественного транспорта в Хабаровске

В Хабаровске наблюдаются перебои в работе общественного транспорта на самых востребованных автобусных маршрутах. Они возникли после наступления холодов. В городской администрации объясняют, что автобусы выходят из строя из-за аномальных морозов.

ИА AmurMedia отмечает, что ранее также фиксировались перебои с общественным транспортом, но в основном на пригородных автобусах. Теперь же проблемы наблюдаются и в краевой столице.

По словам жителей, если раньше автобусы на популярных маршрутах ходили каждые 5-10 минут, то теперь их приходится ждать не менее 40 минут, а иногда и один час.

В МБУ городского «Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра» агентству сказали, что в городе значительный износ общественного транспорта, из-за морозов машины выходят из строя значительно чаще. Самая распространенная причина схода с маршрута — техническая неисправность.

Ранее по результатам исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, Хабаровск включили в список городов с самым высоким качеством жизни. Возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург, Грозный.