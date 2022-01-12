Ученые заявили о рекордном нагреве Мирового океана

Ученые из Китая и США выяснили, что шестой год подряд температура поверхности Мирового океана бьет рекорд. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Advances in Atmospheric Sciences 11 января.

Над отчетом об изменении температуры поверхности океана и его последствиях с 1950-х годов работали 23 исследователя из 14 институтов, пишет сайт aif.ru.

Согласно их данным, температура океана растет, а это в свою очередь является одним из основных показателей изменения климата, связанного с деятельностью человека. Для того чтобы отделить антропогенный сигнал потепления от естественных вариаций, специалистам требуется менее четырех лет.

Как рассказал профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Чэн Лицзин, накапливать тепло мировому океану не помешала и пандемия коронавируса, в период которой объем вредных выбросов снизился, сообщает сайт kp.ru. По данным ученых, в 2021 году океан поглотил на 14 зеттаджоулей больше, чем в предыдущем, а это в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

Кроме тепла океан впитывает от 20 до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к его закислению. Потепление снижает эффективность этого процесса, в результате чего углекислый газ остается в воздухе, отмечает Life.ru.

Как отмечают специалисты, последствия этого явления являются весьма ощутимыми: при нагреве океанов вода расширяется, а уровень моря повышается. В связи с этим возрастает риск сильных штормов и ураганов, а также количество осадков и наводнений, пишет «Москва 24».

10 января европейские ученые назвали 2021 год одним их самых теплых за историю наблюдений. Специалисты указали на то, что уровень СО 2 в атмосфере достиг среднегодового глобального показателя в 414 частей на миллион, уровень метана стал рекордным — 1876 частей на миллион.

Последние семь лет — период с 2015 по 2021 год — являются самыми теплыми за всю историю наблюдений, рекордсменами остаются 2016 и 2020 годы.