В Кремле прокомментировали слухи о планах Канье Уэста встретиться с Путиным

Администрация президента РФ не является визави американского рэпера Канье Уэста ни в плане богослужения, ни в плане организации поездки в Россию. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов об осведомленности его и главы государства Владимира Путина о деятельности артиста.

«Не столь глубоко, чтобы давать оценки», — сказал он.

11 января сообщалось, что артист и предприниматель, экс-кандидат в президенты США, ныне известный как Йе, планирует поездку в Москву, чтобы встретиться с Путиным и провести «Воскресное богослужение» в качестве первого шоу в России. Об этом изданию Billboard сообщил друг музыканта Амир Судан.

По его словам, план поездок 44-летнего артиста разрабатывается на весну или лето текущего года, в зависимости от его графика. Шоу «Воскресной службы» может стать первым выступлением Йе в России за всю его 25-летнюю карьеру.

Эту информацию опроверг представитель артиста по связям с общественностью Пьер Ружье. В электронном письме журналу Rolling Stone он назвал эти сообщения полностью сфабрикованными.

«Произведение вымысла или принятие желаемого за действительное русскими людьми», — написал он.

На запрос издания Амир Судан не ответил.

1 ноября Йе провел «Воскресную службу» с участием музыкантов Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера. Мэнсон был одет во всё белое и молился в микрофон вместе с Уэстом и Бибером, в то время как хор исполнял госпелы.

Канье Омари Уэст сменил имя в 2021 году. Теперь его зовут Йе (Ye), и у него нет ни среднего имени, ни фамилии.