Штамм «Омикрон» обнаружили у жителя Рязанской области

Штамм COVID-19 «Омикрон» обнаружили у жителя Рязанской области. Об этом в среду, 12 января, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что заболевший прибыл в область в начале января из Африки.

«Больной был своевременно изолирован. Заболевание протекает в легкой форме, так как он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не совсем реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

Директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург 12 января рассказал, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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