Прямой эфир
Общество
Штамм «Омикрон» обнаружили у жителя Рязанской области
Мир
Одобрившую арест активов Порошенко судью внесли в базу «Миротворца»
Происшествия
Подсудимая сбежала из здания суда в Санкт-Петербурге
Мир
Столтенберг назвал своевременным диалогом заседание Совета Россия–НАТО
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta на видео
Происшествия
В Бийске подросток скончался после курения вейпа
Культура
Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на третий сезон
Общество
Путин призвал власти Кузбасса индивидуально подойти к поддержке семей погибших шахтеров
Мир
Боррель выразил надежду на продолжение переговоров России и Запада
Общество
Актера Леонида Куравлева экстренно прооперировали

В Кремле назвали условие согласования новых договоренностей с Украиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона готова к обсуждению новых договоренностей с Украиной, но призывает Киев претворить в жизнь те соглашения, которые украинская сторона страна уже согласилась выполнить. Об этом во вторник, 12 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате.

«Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности — не думаем, что это правильная практика», — рассказал официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможности встречи делегаций России и Украины для обсуждения возможности деэскалации в отношениях двух стран, Песков пояснил, что «намеки на встречу не исчезали», подобные консультации не исключены.

Накануне руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что новый саммит в нормандском формате дал бы «серьезный толчок» для урегулирования ситуации.

Комментируя высказывание Ермака, сенатор Сергей Цеков заявил, что данное заявление — всего лишь слова.

Киев не выполнил предыдущие договоренности по Донбассу и только говорит о готовности договариваться, уточнил Цеков.

8 января сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли конфликт в Донбассе можно завершить за шесть месяцев. По его словам, в первую очередь Украине нужно отвести войска и принять соответствующие законы.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня.

Также в декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» РФ на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022