В Кремле назвали условие согласования новых договоренностей с Украиной

Российская сторона готова к обсуждению новых договоренностей с Украиной, но призывает Киев претворить в жизнь те соглашения, которые украинская сторона страна уже согласилась выполнить. Об этом во вторник, 12 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате.

«Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности — не думаем, что это правильная практика», — рассказал официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможности встречи делегаций России и Украины для обсуждения возможности деэскалации в отношениях двух стран, Песков пояснил, что «намеки на встречу не исчезали», подобные консультации не исключены.

Накануне руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что новый саммит в нормандском формате дал бы «серьезный толчок» для урегулирования ситуации.

Комментируя высказывание Ермака, сенатор Сергей Цеков заявил, что данное заявление — всего лишь слова.

Киев не выполнил предыдущие договоренности по Донбассу и только говорит о готовности договариваться, уточнил Цеков.

8 января сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли конфликт в Донбассе можно завершить за шесть месяцев. По его словам, в первую очередь Украине нужно отвести войска и принять соответствующие законы.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня.

Также в декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» РФ на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».