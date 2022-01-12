Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в стране после новогодних праздников. Это связано с тем, что в этот период граждане чаще посещали общественные места. Об этом глава страны заявил 12 января на совещании с членами правительства.

«Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня — в ситуации преддверия каких-то возможных вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — отметил Путин.

По словам Путина, в период каникул жители страны чаще выезжали за рубеж. Некоторые посещали и регионы со сложной эпидобстановкой, из-за чего правительство страны должно быть готово к росту числа заболевших.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — отметил Путин.

Кроме того, президент страны уточнил, что в связи с возможным ростом заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон» нужно подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.

Как заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, увеличение числа заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» говорит о том, что этот вариант вируса продолжит распространяться по всему миру, включая и РФ.

28 декабря Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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