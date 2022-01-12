Подсудимая сбежала из здания суда в Санкт-Петербурге

Из здания Кировского суда Санкт-Петербурга 12 января сбежала подсудимая. Как рассказали очевидцы, перед этим женщина отпросилась в уборную.

По данным «Известий», охранник-стажер освободил подсудимую от наручников и отошел за угол. Женщина тем временем покинула уборную, после чего вышла из здания суда. Когда мужчина обнаружил отсутствие обвиняемой, он побежал к выходу, где дежурили приставы. Они заявили, что женщина просто покинула здание.

В объединенной пресс-службе судов данную информацию подтвердили. Также есть сведения, что сбежавшая является мигрантом, дело в отношении нее касается выдворения из страны.

24 декабря в управлении ФСИН по Волгоградской области сообщили о побеге двух осужденных за кражи из колонии-поселения в Волгограде. На следующий день сбежавших задержали в Ростовской области.