Песков прокомментировал указание Путина подготовиться к новой волне COVID-19

Планка заболеваемости COVID-19 в России будет очень высокой, о чем говорит специфика «Омикрон»-штамма. Об этом сообщил в среду, 12 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указание главы государства Владимира Путина по подготовке к новой волне болезни.

Ранее в этот день Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма «Омикрона». Вместе с тем мы имеем предварительные данные о том, что он протекает легче. Возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности всё равно необходим, о чем сегодня и шла речь», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что ответить на вопрос, потребуется ли локдаун или введение нерабочих дней, пока никто не может.

«Единственное, не прогноз, а в чем можно быть уверенным, что, если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся волны», — заключил Песков.

Кроме того, в среду Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. По его словам, у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. Также российский лидер указал на необходимость наращивать вакцинацию.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. Она добавила, что в 12 субъектах за прошедшие праздники снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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