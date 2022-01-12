«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta на видео

На состоявшейся в Москве пресс-конференции «АвтоВАЗа» гостям был представлен первый официальный видеотизер главной новинки бренда Lada в наступившем году — обновленной модели Vesta FL. Об этом 12 января сообщает «За рулем».

«У обновленной «Весты» будет полностью светодиодная оптика. Буквально в первое мгновение мы видим, как гаснут светодиоды ближнего света, оставляя только ходовые огни. Они состоят из двух линий: своеобразная «бровь» по верху контура фары дополнена небольшим «клыком» снизу», — говорится в сообщении.

Обновленная модель Lada Vesta FL получит оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появятся новая современная передняя панель с вертикальным экраном, измененные дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

Моторная гамма Lada Vesta FL останется прежней. Сейчас Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 л.с. Коробки передач — вариатор и пятиступенчатая механическая трансмиссия.

Обновленная российская модель Lada Vesta FL появится на рынке в первом полугодии 2022 года.

16 декабря АвтоВАЗ опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» изображение нового автомобиля, закрытого мантией.

Автопроизводитель пока не привел никаких подробностей о модели, однако по силуэту кузова можно предположить, что речь идет о новом небольшом кроссовере.