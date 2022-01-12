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Вузы, консерваторию и школы эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

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В Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ из-за сообщений о минировании. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе департамента образования города.

Массовая эвакуация учебных заведений началась еще утром: по состоянию на 09:00 местного времени (07:00 мск) сообщалось об эвакуации 93 учебных заведений в Екатеринбурге. Позже их количество увеличилось до 151.

Кроме того, в городе также эвакуировано несколько университетов: Уральский архитектурно-художественный госуниверситет, Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт, Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Так, из-за эвакуации в Консерватории имени Мусоргского пришлось перенести экзамены, сообщили 12 января в «ТАСС».

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам проверок.

Как сообщила «Известиям» бабушка ученицы гимназии № 108, никаких официальных объявлений не было. По ее словам, детей попросили покинуть здание как можно скорее и сообщили об отмене занятий. Эвакуация проходила настолько спешно, что учителя требовали, чтобы дети надевали верхнюю одежду, только когда покинут здание.

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