Новую дорогу ввели в эксплуатацию возле Нижнего Тагила

Новую дорогу построили недалеко от Нижнего Тагила. Она обеспечит транспортной доступностью поселок Чащино.

По словам местных жителей, на прежней дороге были неровности и камни. Теперь проезжая часть соответствует требованиям дорожной безопасности. В частности, построена широкая развязка и полоса разгона. Протяженность дороги составляет 640 м, пишет «ТагилСити.Ру» со ссылкой на ТК «Тагил-ТВ».

Благодаря новой дороге к поселку, который находится в 10 минутах пути от Нижнего Тагила, смогут проехать автомобили скорой помощи, машины с продуктами и другой транспорт. Также построена автобусная остановка с автопавильоном.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Тагиле благоустроят привокзальную площадь.