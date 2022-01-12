Почти 500 млн рублей потратят на санавиацию в Волгоградской области

В Волгоградской области заключен контракт на работу санавиации в течение двух лет. Стоимость контракта составила 484 млн рублей.

В качестве заказчика выступила волгоградская больница скорой медицинской помощи № 25. Санавиация будет работать ежедневно и круглосуточно до 31 декабря 2023 года на территории региона, а также при необходимости в соседних регионах. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Предполагается, что за два года будет осуществлено 2473 часа вылетов.

Санавиация займется перевозкой пациентов, требующих срочной медицинской помощи, а также медицинских грузов, оборудования и дезинфицирующих средств. Согласно контракту, будет использоваться двухдвигательный вертолет категории А, оснащенный кондиционером, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких. Контракт заключен с АО «Русские вертолетные системы».

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в 2021 году из отдаленных районов Волгоградской области был доставлен 301 пациент. В каждом районе оборудованы площадки или территории, приспособленные для посадки вертолета.