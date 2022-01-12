Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

Во время отдыха в Доминикане в возрасте 46 лет 11 января умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом рассказал заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

По предварительной информации, Зеленский скончался от инсульта. Об этом 12 января сообщает Telegram-канал радиостанции «Вести FM».

«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным, инсульт», — говорится в сообщении.

Смерть телеведущего подтвердили 12 января в посольстве РФ в Венесуэле. Сейчас дипломаты находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного.

Ведущий программы «Пусть говорят» на «Первом канале» Дмитрий Борисов выразил соболезнования в связи со смертью журналиста. Он сказал, что Зеленский был настоящим профессионалом и очень светлым человеком. Также о смерти высказался ведущий спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он упомянул, что они работали и дружили более 20 лет.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24». В 2015 году Зеленский стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».