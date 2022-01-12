Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на третий сезон

Сериал «Великая» (The Great) продлен на третий сезон, сообщает издание Deadline.

Исполнители главных ролей Николас Холт и Эль Фаннинг сыграют еще в 10 эпизодах.

По словам обозревателя «Известий», кинокритика, кандидата филологических наук Сергея Сычева, сериал актуален и важен для современного зрителя.

«Честно говоря, больше всего хотелось бы, чтобы сериал «Великая» не кончался как можно дольше. И чтобы его события развивались даже после смерти Екатерины. Слишком хочется увидеть, как авторы проинтерпретируют убийство Павла, как они справятся с показом наполеоновского нашествия, какими предстанут на экране самые известные фигуры того времени. Понятно, что при эксцентричном подходе к российской истории Пушкин в кадре не может быть черным: просто потому, что актеров с африканскими корнями и так в кадре слишком много, он бы затерялся среди них. Хочется увидеть восстание декабристов, апокрифическое старчество Александра I, путешествия Лермонтова по Кавказу, Крымскую войну, отмену крепостного права», — подчеркнул эксперт.

По мнению Сычева, настроение и уровень гротеска в сериале рассчитаны «практически идеально», а его растущие просмотры в России неудивительны.

В ноябре 2021 года платформа Netflix объявила о перезапуске некогда популярного сериала «Мятежный дух». Шоу рассказывает о буднях в престижной закрытой школе Elite Way для детей богатых родителей.

Netflix — мировой лидер среди развлекательных стриминговых сервисов, насчитывающий 214 млн пользователей с платной подпиской в более чем 190 странах, предлагающий сериалы, документальные программы, художественные фильмы и мобильные игры в большом разнообразии жанров и на разных языках.