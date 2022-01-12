Прямой эфир
Общество
Голикова назвала нереалистичными данные о спаде заболеваемости COVID-19
Общество
В России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса
Экономика
Стоимость газа в Европе вновь поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Общество
Путин отметил эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма
Общество
Умерла мать погибшего в ДТП с актером Ефремовым
Мир
Путин обсудил с Пашиняном миссию ОДКБ в Казахстане
Общество
В Госдуме предложили увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена»
Мир
Российская делегация прибыла на заседание Совета РФ–НАТО
Общество
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автомобилем ДПС и грузовиком в Москве

Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на третий сезон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сериал «Великая» (The Great) продлен на третий сезон, сообщает издание Deadline.

Доиграв в кальмара: лучшие сериалы 2021 года
Что нужно посмотреть, пока 2022-й не принес десятки новых часов шоу

Исполнители главных ролей Николас Холт и Эль Фаннинг сыграют еще в 10 эпизодах.

По словам обозревателя «Известий», кинокритика, кандидата филологических наук Сергея Сычева, сериал актуален и важен для современного зрителя.

«Честно говоря, больше всего хотелось бы, чтобы сериал «Великая» не кончался как можно дольше. И чтобы его события развивались даже после смерти Екатерины. Слишком хочется увидеть, как авторы проинтерпретируют убийство Павла, как они справятся с показом наполеоновского нашествия, какими предстанут на экране самые известные фигуры того времени. Понятно, что при эксцентричном подходе к российской истории Пушкин в кадре не может быть черным: просто потому, что актеров с африканскими корнями и так в кадре слишком много, он бы затерялся среди них. Хочется увидеть восстание декабристов, апокрифическое старчество Александра I, путешествия Лермонтова по Кавказу, Крымскую войну, отмену крепостного права», — подчеркнул эксперт.

По мнению Сычева, настроение и уровень гротеска в сериале рассчитаны «практически идеально», а его растущие просмотры в России неудивительны.

В ноябре 2021 года платформа Netflix объявила о перезапуске некогда популярного сериала «Мятежный дух». Шоу рассказывает о буднях в престижной закрытой школе Elite Way для детей богатых родителей.

Netflix — мировой лидер среди развлекательных стриминговых сервисов, насчитывающий 214 млн пользователей с платной подпиской в более чем 190 странах, предлагающий сериалы, документальные программы, художественные фильмы и мобильные игры в большом разнообразии жанров и на разных языках.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022