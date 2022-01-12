Одобрившую арест активов Порошенко судью внесли в базу «Миротворца»

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая попала в базу сайта украинских националистов «Миротворец». Ее имя отображается на ресурсе по состоянию на 12 января.

В карточке судьи поясняется, что она внесена в базу за «осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней».

Также Бортницкая названа «соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц». Отмечается, что она «принимала участие в фабрикации так называемого дела о госизмене [экс-президента Украины Петра] Порошенко».

Ранее, 6 января, стало известно, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Однако в процессе вручения подозрения Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

11 января 2021 года стало известно, что Порошенко по состоянию на 29 декабря 2020-го потратил на юридические услуги на Украине почти 11 млн гривен (более 30 млн рублей).

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует имена и данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021-го Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.