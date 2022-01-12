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Сильные осадки ожидают в Ростовской области в течение трех дней

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Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия в Ростовской области до 15 января. В регионе ожидаются сильные осадки.

Согласно прогнозам, в большинство районов выпадет снег с дождем. Местами вероятны очень сильные осадки. На дорогах появится гололедица, вероятно ухудшение видимости. Об этом пишет RostovGazeta.

С 12 января в регионе начнутся заморозки. Дневная температура будет составлять –3…–7 градусов, по ночам похолодает до –10 градусов. Лишь к выходным температура поднимется до 0 градусов.

14 января синоптики ожидают усиление ветра до 19 м/с.

Ранее специалисты спрогнозировали «погодную лихорадку» в ряде российских регионов. В Москве 14 января ожидается резкий перепад температуры и значительное падение атмосферного давления. В Санкт-Петербурге потеплеет до 0 градусов.

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