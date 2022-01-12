Названы покинувшие российский рынок в 2021 году модели авто

За весь 2021 год российский автомобильный рынок покинула 21 модель. Об этом 12 января сообщает портал «Цена Авто».

В частности, в январе 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz завершили продажи пикапа X-Class. Компания Zotye прекратила продажи в России кроссоверов Zotye T600 и Coupa. Информация об этих моделях исчезла с официального сайта марки в феврале прошлого года.

В первый весенний месяц линейку немецкого бренда Volkswagen покинул пикап Amarok. В последние годы эта модель поставлялась в нашу страну с завода в немецком Ганновере.

В апреле 2021 года прекратились поставки в Россию премиального компактного седана Jaguar XE. Причина — отсутствие спроса. В этом же месяце были прекращены продажи единственной модели американского бренда Chrysler в России — большого минивэна Pacifica.

В мае тульский завод Haval завершил производство рамного внедорожника H5, который уступил место на конвейере более перспективному компактному кроссоверу Jolion.

Японский премиальный бренд Infiniti объявил о прекращении продаж своих седана Q50 и купе Q60 еще в конце 2020 года. В июле 2021-го дилеры распродали последние остатки этих моделей.

В августе китайская марка Foton прекратила продажи легковых автомобилей в России. Вслед за пикапом Tunland с рынка ушел и внедорожник Sauvana.

Российская гамма Jeep, которая в 2020 году лишилась модели Cherokee, продолжает сокращаться. В октябре 2021 года с рынка убрали компактный кроссовер Jeep Renegade.

В ноябре с официального сайта Honda исчезла информация о кроссовере Honda Pilot, и, таким образом, японская марка сегодня представлена в России единственной моделью — кроссовером CR-V.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в третьем квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.