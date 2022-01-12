Проблему нехватки кадров в скорой помощи решат в Рязанской области

В Рязанской области создана рабочая группа, которая займется решением проблемы нехватки кадров в службе скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.

Согласно документу, межведомственная группа должна подготовить предложения по внесению изменений в программу «Развитие здравоохранения». Об этом пишет 62INFO.RU. Рабочую группу возглавит заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев.

В состав рабочей группы также вошли представители министерства здравоохранения, станции скорой медицинской помощи, Рязанского государственного медицинского университета и других ведомств и учреждений.

В середине декабря рязанская станция скорой помощи получила четыре новых автомобиля. Средства на закупку были выделены из регионального бюджета. Тогда в областном минздраве отметили, что нагрузка на автомобили сильно увеличилась, так как количество вызовов медиков сильно превышает средний показатель.