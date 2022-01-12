Захарова раскритиковала «истеричные крики» из Киева о судьбе Украины

Официальный представитель МИД России 12 января раскритиковала заявления Киева о недопустимости решения судьбы Украины без ее участия.

«Я когда слышу истеричные крики из Киева «нельзя решать судьбу Украины без Украины», хочется сказать деятелям этого режима: «Вы ведь судьбу Донбасса без Донбасса решаете. Почему же отказываете себе в аналогичной участи?» — задалась она вопросом в своем Telegram.

В эти дни проходят переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ходе консультаций, в частности, обсуждается ситуация на Украине. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев должен участвовать в соответствующих переговорах. Вопрос безопасности в евроатлантическом регионе в настоящее время решается на Украине, считает министр.

24 декабря Захарова указала на то, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.