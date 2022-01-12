Турчак отчитался перед Путиным о ходе стандартизации цен на газовое оборудование

«Единая Россия» отчиталась о ходе работы по стандартизации цен на газовое оборудование. Средняя стоимость набора по стране составляет 94 тысячи рублей. Об этом в среду, 12 января, сообщил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.

«Одно из ваших поручений касалась контроля цен на газовое оборудование. Мы вместе с правительством и «Газпромом» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретению газового оборудования российского производства. Средняя по стране стоимость этого минимального набора оборудования — котла, плиты и счетчика, — составляет 94 тыс. руб.», — заявил Турчак.

Для большинства россиян эта сумма неподъемная. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами. По инициативе «Единой России» представители этих категорий граждан могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования.

«Полгода назад мы начинали программу с 30 субъектов. Надеюсь, что в ходе весенней сессии соответствующие решения будут приняты по всей стране», — добавил он.

11 июня Президент Владимир Пyтин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. В настоящее время на участие в проекте подано более 1600 заявок. Заявление можно подать на портале Госуслуг, через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз», а также сайты операторов газификации.