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В США умер правнук Льва Толстого

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На 100-м году жизни в США скончался правнук русского писателя Льва Толстого Сергей Толстой. Об этом 11 января сообщила на своем сайте газета Washington Post.

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Сергей Толстой умер 4 января в хосписном центре в Бетесде, штат Мэриленд. Причиной его смерти стали хронические болезни. Также он мог перенести инсульт, отмечается в сообщении.

Правнук Толстого — один более чем из 200 прямых потомков своего предка. У Льва Толстого было 13 детей. Большинство из них бежали из России после революции 1917 года. Проведя большую часть своей жизни в Европе, преимущественно играя в азартные игры, Сергей Толстой к концу 1960-х годов поселился в Вашингтоне.

Сергей был единственным сыном внучки писателя Веры Толстой. Она после эмиграции осталась жить в Югославии, где стала секретарем чешского лесопромышленника Одо Баковского. Они поженились по исламскому обряду, и у них в 1922 году родился сын Серж.

Сергей Толстой рассказывал The Post в 2010 году, что его доход состоит только из $213 ежемесячного чека от социального обеспечения, из которых $64 уходили на оплату аренды в St. Mary's Court, приюте для малоимущих, где он прожил 30 лет.

В конце своей жизни потомок Толстого периодически посещал семейные встречи в Ясной Поляне, поместье в 200 км к югу от Москвы, где его прадед провел большую часть своей жизни.

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