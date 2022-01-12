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Минэкономразвития предложило новые меры поддержки стройотрасли

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Минэкономразвития подготовило новый пакет из 11 мер поддержки инфраструктурного строительства в условиях роста цен на стройматериалы. Соответствующий документ, подписанный замглавы ведомства Владиславом Федуловым, направлен в правительство. Письмо есть в распоряжении редакции «Известий».

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В документе отмечается, что часть инициатив уже обсуждалась и не нашла поддержки в правительстве.

Среди предложений ведомства — введение минимума сметной прибыльности строительных контрактов (не менее 25%), постоянного механизма корректировки цены контракта при росте стоимости строительных материалов и авансирования госконтрактов. Последние меры при этом уже предусмотрены законом о контрактной системе.

Министерство предлагает ускорить доведение до строителей бюджетных денег при корректировке цен договоров, используя Резервный фонд кабмина. Расходы на покрытие издержек из-за роста стоимости ресурсов предлагается предусмотреть в рамках федеральной адресной инвестпрограммы.

Минэкономразвития выступает за принятие дорожной карты по поддержке производителей стройматериалов для повышения объемов их выпуска и снижения цен. При этом предлагается спланировать реализацию сквозных проектов на закупку новых производств с предоставлением госсубсидий по аналогии с протекционистскими мерами в радиоэлектронной промышленности (постановления правительства от 17 февраля 2016 года № 109 и от 27 сентября 2021 года № 1619). Речь идет о субсидировании закупок компаний, которые нужны для развития новых российских производств.

Идеи импортозамещения предлагается распространить и на выбор застройщиков — с приоритетом для российских и евразийских подрядчиков без преобладающего найма иностранцев.

Также предлагается предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы» при проведении строительных госзакупок. В письме приводится в пример нормативный акт «Hire Americans», изданный в 2017 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Он предусматривал первичный наем местных работников при госзакупках.

Предлагаемая Минэкономразвития мера направлена на стимулирование занятости на российском рынке труда, а также с территории Евразийского экономического союза.

13 августа правительство анонсировало новые меры поддержки строительной отрасли из-за роста стоимости строительных материалов. Теперь по согласованию сторон можно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Цену договора можно увеличивать по согласованию сторон в пределах 30%.

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