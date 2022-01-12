Задержан подозреваемый в убийстве депутата в Нижегородской области

Правоохранители задержали 39-летнего Сергея Смирнова, подозреваемого в убийстве 59-летнего депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина. По данным «Известий», предполагаемого злоумышленника везут на допрос.

Розин был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но позже он умер в больнице.

Информацию о задержании подозреваемого подтвердили в МВД. По данным, опубликованным в Telegram-канале «МВД Медиа», мужчину задержали инспекторы ГИБДД.

Розин был директором компании «Русский лес», а Смирнов работал в ней бригадиром. Согласно предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, при этом накануне Розин обещал уволить подчиненного. Также известно, что подозреваемый ранее был судим.