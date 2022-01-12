Прямой эфир
Общество
Голикова назвала нереалистичными данные о спаде заболеваемости COVID-19
Общество
В России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса
Экономика
Стоимость газа в Европе вновь поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Общество
Путин отметил эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма
Общество
Умерла мать погибшего в ДТП с актером Ефремовым
Мир
Путин обсудил с Пашиняном миссию ОДКБ в Казахстане
Общество
В Госдуме предложили увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена»
Мир
Российская делегация прибыла на заседание Совета РФ–НАТО
Общество
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автомобилем ДПС и грузовиком в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве депутата в Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители задержали 39-летнего Сергея Смирнова, подозреваемого в убийстве 59-летнего депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина. По данным «Известий», предполагаемого злоумышленника везут на допрос.

Розин был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но позже он умер в больнице.

Информацию о задержании подозреваемого подтвердили в МВД. По данным, опубликованным в Telegram-канале «МВД Медиа», мужчину задержали инспекторы ГИБДД.

Розин был директором компании «Русский лес», а Смирнов работал в ней бригадиром. Согласно предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, при этом накануне Розин обещал уволить подчиненного. Также известно, что подозреваемый ранее был судим.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022