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Российская делегация прибыла на заседание Совета РФ–НАТО
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Российская делегация прибыла на заседание Совета РФ–НАТО

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Российская делегация в среду, 12 января, прибыла в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе для участия в заседании Совета РФ–НАТО.

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В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ, дипведомство представляет заместитель министра Александр Грушко.

Со стороны альянса председательствовать на встрече будет генсекретарь Йенс Столтенберг, также ожидается участие представителей 30 стран-членов НАТО.

По итогам переговоров представители обеих сторон проведут раздельные пресс-конференции, совместных заявлений не запланировано, сообщает «Интерфакс».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва надеется на достижение результата на заседании Совета Россия–НАТО. Она напомнила, что на переговорах с США по гарантиям безопасности РФ показала рабочий настрой и готова вести конструктивный диалог дальше.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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