В Госдуме предложили увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена»

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов предложил увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена» с 5 до 10–15 минут. Об этом политик заявил 12 января.

«В первую очередь считаю важным получить обратную связь от избирателей по этому вопросу. В то же время необходимо внимательно изучить позицию органов ГИБДД. На практике очень часто пяти минут недостаточно для того, чтобы помочь выйти из машины пожилому человеку или проводить ребенка в детский сад. Если такая инициатива найдет поддержку, будем ее обсуждать», — приводит слова депутата Госдумы «РИА Новости».

Отмечается, что запрос на возможность увеличения стоянки под этим знаком уже направлен в органы ГИБДД.

10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности за систематические нарушения ПДД. К ним относятся выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, неоднократные административные наказания и лишения водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км/ч и более. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет. А максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью сроком до шести лет.

В пресс-службе «Московского паркинга» рассказали, что за 2021 год в столице за неправильную парковку эвакуаторы переместили на спецстоянки более 56 тыс. автомобилей-нарушителей. Нарушители ПДД, чьи машины оказались на спецстоянке, должны оплатить не только штраф за нарушение, но и стоимость перемещения и хранения автомобиля.