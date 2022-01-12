Ледовая переправа открылась после перепада температур в Татарстане

В Татарстане 12 января возобновила работу ледовая переправа через реку Каму. Зимник соединяет Елабужский и Нижнекамский районы.

Движение по переправе было закрыто 10 января из-за перепадов температур. С утра 12 января выезд на лед разрешен для транспорта массой до 3,5 т. Об этом сообщает InKazan.ru. Автомобили могут проехать по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ.

Кроме того, 11 января открыта переправа через Каму в Мамадышском районе, где во время новогодних каникул под лед частично провалилась фура. Транспортное средство удалось вытащить на берег. Проезд разрешен для транспорта массой не более 3,5 т.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области обустроили пешеходную ледовую переправу на Оке. Ширина зимней дороги составляет 5 м, толщина льда достигает 20 см.