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Умерла мать погибшего в ДТП с актером Ефремовым

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Умерла мать водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом 12 января рассказал адвокат Александр Добровинский.

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«Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь. Смерть близкого человека — это, конечно, самое страшное, что может случиться», — сказал он в беседе с «Известиями».

В августе Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о ДТП, заявил, что Ефремов не сдержал обещаний, которые он дал матери погибшего в аварии. По словам адвоката, артист намеревался купить пенсионерке новый дом, в который она смогла бы переселиться из глухого села под Рязанью.

По мнению Добровинского, Ефремов «так и не понял масштаба горя, которое произошло из-за того ДТП».

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ.

Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

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