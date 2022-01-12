В Петербурге построят новый трамвайный парк

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга в конце 2021 года выпустил распоряжение о подготовке проекта нового трамвайного парка, сообщает 12 января газета «Деловой Петербург» со ссылкой на источники в транспортном блоке Смольного.

Проект предполагает создание трамвайной линии на участке от Бухарестской до Купчинской улицы. Собеседники издания указали, что новый парк станет альтернативой грузопассажирскому трамвайному парку № 1, проданному в 2011 году председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, которая тогда занимала пост губернатора Петербурга.

Поиски нового участка для переезда трамвайного парка длились до недавних пор и неоднократно становились предметом для обсуждений. Ранее он располагался на Московском проспекте, и долгое время эксперты настаивали на необходимости развития трамвайных путей в центре.

Однако один из собеседников ДП указал, что из-за объемов застройки в центре Петербурга перенос трамвайных площадок становится целесообразным.

«Они чувствуют себя ущемленно, у площадок просто нет возможности для масштабирования и увеличения производительности», — отметил источник газеты.

В связи с этим ГУП «Горэлектротранс» намерен перенести трамвайный парк на Балканскую улицу, таким образом модернизировав производственную базу и создав новый современный парк.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Смольный нашел место для нового трамвайного парка».