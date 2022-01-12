Прямой эфир
Общество
Проклова отметила улучшение состояния после госпитализации
Общество
Нелегальные онлайн-продажи алкоголя выросли на фоне распространения COVID-19
Общество
Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием республики
Общество
У актера Куравлева не подтвердился COVID-19
Общество
За год в транспорте Москвы выявили 550 тыс. нарушителей масочного режима
Происшествия
Депутата застрелили в Нижегородской области
Общество
За сутки в России выявили 17 946 случаев COVID-19
Происшествия
На Сахалине нашли пропавшего в декабре подростка
Общество
В Туле водитель внедорожника заблокировал проезд «скорой»
Происшествия
Более 150 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

Минздрав выявил регионы РФ с самой высокой преждевременной смертностью

Минздрав: Чукотка, Чечня и НАО стали лидерами по преждевременной смертности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В число регионов с самой высокой преждевременной смертностью вошли Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО), следует из данных Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава.

Мечта, а не жизнь: россияне раскрыли свои планы на долголетие
Какие меры нужно предпринять, чтобы она стала реальностью

В рамках исследования использовалась система «Потерянные годы жизни», позволяющая рассчитать показатели потерь продолжительности жизни в региональном разрезе.

Специалисты установили, что на Чукотке этот показатель составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. В пятерку лидеров по преждевременной смертности также вошли Тыва (7,16 потерянного года) и Оренбургская область (6,91 потерянного года).

Наилучшие показатели зафиксированы в Ингушетии (3,59), в Адыгее (4,5), в Севастополе (4,64). Благоприятная ситуация также наблюдается в Карачаево-Черкесии (4,69) и Калининградской области (4,86).

Как уточнили в ведомстве, в список самых распространенных причин преждевременной смертности вошли заболевания системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, COVID-19, а также внешние факторы.

23 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о сокращении продолжительности жизни в России в 2021 году. По его словам, ранее этот показатель составлял 71,5 года, но сократился до 70,1 года. Это одно из негативных последствий пандемии коронавируса, указал российский лидер.

В сентябре россияне назвали желаемую продолжительность жизни: в среднем она составляет 87,6 года. Согласно опросу «СберНПФ», запросы граждан выросли по сравнению с летом 2019 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование: тогда средняя желаемая продолжительность жизни составляла 86,7 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022