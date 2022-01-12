Минздрав выявил регионы РФ с самой высокой преждевременной смертностью

В число регионов с самой высокой преждевременной смертностью вошли Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО), следует из данных Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава.

В рамках исследования использовалась система «Потерянные годы жизни», позволяющая рассчитать показатели потерь продолжительности жизни в региональном разрезе.

Специалисты установили, что на Чукотке этот показатель составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. В пятерку лидеров по преждевременной смертности также вошли Тыва (7,16 потерянного года) и Оренбургская область (6,91 потерянного года).

Наилучшие показатели зафиксированы в Ингушетии (3,59), в Адыгее (4,5), в Севастополе (4,64). Благоприятная ситуация также наблюдается в Карачаево-Черкесии (4,69) и Калининградской области (4,86).

Как уточнили в ведомстве, в список самых распространенных причин преждевременной смертности вошли заболевания системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, COVID-19, а также внешние факторы.

23 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о сокращении продолжительности жизни в России в 2021 году. По его словам, ранее этот показатель составлял 71,5 года, но сократился до 70,1 года. Это одно из негативных последствий пандемии коронавируса, указал российский лидер.

В сентябре россияне назвали желаемую продолжительность жизни: в среднем она составляет 87,6 года. Согласно опросу «СберНПФ», запросы граждан выросли по сравнению с летом 2019 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование: тогда средняя желаемая продолжительность жизни составляла 86,7 года.