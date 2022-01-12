Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил СК об убийстве более 240 беженцев

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что знает об убийстве более 240 беженцев. Об этом в среду, 12 января, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

«В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», — указано в заявлении.

Согласно данным Следственного комитета Белоруссии, тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах. В настоящий момент следствие продолжает расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности.

Вместе с тем СК Белоруссии попросил МИД страны проинформировать о произошедшем по дипломатическим каналам соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана. Кроме того, как отмечается в заявлении, ведомство инициирует организацию сбора сведений и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в том числе в Германию.

Ранее, 19 декабря 2021 года, сбежавший солдат рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Он обвинил силовиков Польши в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Спустя два дня в Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Польский военный попросил о политическом убежище в Белоруссии.

В свою очередь в МВД Белоруссии приняли к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко. При этом 27 декабря в польской прокуратуре сообщили, что Чечко объявлен в розыск.

30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Чечко о причастности военных Польши к убийствам беженцев требуют тщательного международного расследования. По ее словам, польская сторона пытается дискредитировать личность этого человека, по сути, отвлекая внимание.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.