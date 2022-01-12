Дарига Назарбаева пропустила заседание нижней палаты парламента

Депутат мажилиса Казахстана, нижней палаты парламента страны, старшая дочь бывшего главы государства Дарига Назарбаева пропустила пленарное заседание мажилиса в среду, 12 января, из-за болезни. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе палаты.

«На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Дарига Назарбаева стала членом комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса в январе 2021 года. Также дочь первого президента Казахстана руководит Фондом Нурсултана Назарбаева.

Ранее, президент страны Касым-Жомарт Токаев освободил Даригу Назарбаеву от должности председателя сената республики.

Дочь Назарбаева занимала данный пост с марта 2019 года. Назарбаева являлась депутатом сената страны с сентября 2016 года.

Ранее, 5 января, Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева, который в 2018 году по решению Конституционного суда республики получил право пожизненно руководить данным органом власти.

Токаев подчеркнул, что данное решение связано с вспыхнувшими в стране погромами и протестами. Он сообщил, что на посту председателя Совета Безопасности будет координировать работу властей по пресечению беспорядков и будет действовать жестко в отношении правонарушителей.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Токаев 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. 11 января глава государства заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.