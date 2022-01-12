Прямой эфир
Общество
Проклова отметила улучшение состояния после госпитализации
Общество
Нелегальные онлайн-продажи алкоголя выросли на фоне распространения COVID-19
Общество
Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием республики
Общество
У актера Куравлева не подтвердился COVID-19
Общество
За год в транспорте Москвы выявили 550 тыс. нарушителей масочного режима
Происшествия
Депутата застрелили в Нижегородской области
Общество
За сутки в России выявили 17 946 случаев COVID-19
Происшествия
На Сахалине нашли пропавшего в декабре подростка
Общество
В Туле водитель внедорожника заблокировал проезд «скорой»
Происшествия
Более 150 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

Дарига Назарбаева пропустила заседание нижней палаты парламента

Старшая дочь Назарбаева пропустила заседание нижней палаты парламента страны из-за болезни
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат мажилиса Казахстана, нижней палаты парламента страны, старшая дочь бывшего главы государства Дарига Назарбаева пропустила пленарное заседание мажилиса в среду, 12 января, из-за болезни. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе палаты.

Заслон и порядок: лидеры ОДКБ обсудили обстановку в Казахстане
Чем занимается миротворческий контингент и кто причастен к организации беспорядков

«На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Дарига Назарбаева стала членом комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса в январе 2021 года. Также дочь первого президента Казахстана руководит Фондом Нурсултана Назарбаева.

Ранее, президент страны Касым-Жомарт Токаев освободил Даригу Назарбаеву от должности председателя сената республики.

Дочь Назарбаева занимала данный пост с марта 2019 года. Назарбаева являлась депутатом сената страны с сентября 2016 года.

Ранее, 5 января, Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева, который в 2018 году по решению Конституционного суда республики получил право пожизненно руководить данным органом власти.

Токаев подчеркнул, что данное решение связано с вспыхнувшими в стране погромами и протестами. Он сообщил, что на посту председателя Совета Безопасности будет координировать работу властей по пресечению беспорядков и будет действовать жестко в отношении правонарушителей.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Токаев 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. 11 января глава государства заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022