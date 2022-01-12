Летевший в Петербург Airbus вернулся в Екатеринбург из-за сигнализации шасси

Самолет Airbus A320, выполнявший 12 января рейс по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово. В настоящий момент борт готовится к посадке», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение пилот воздушного судна принял из-за того, что после взлета у самолета сработала сигнализация незакрытия створок шасси.

Пассажиров направят в пункт назначения на резервном самолете.

Как стало известно позднее, борт успешно совершил посадку в аэропорту.

8 января направлявшийся из Москвы в Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan airways произвел экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Его прямо с борта лайнера доставили в одну из клиник города.