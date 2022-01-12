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X5 Group ограничила наценки на социально значимые товары

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Ведущая продовольственная розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», X5 Group ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречку. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 12 января «Известиям».

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Эти товары выделят на полках магазинов специальными ценниками. Ограничение на наценку может действовать в течение 2022 года, расходы на эти товары компания покроет своими средствами.

«Компания сформировала специальную методику по ценообразованию товаров первой необходимости, которая позволит обеспечить их доступность для покупателей и сдержать рост цен на продукты питания», — говорится в релизе.

В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки. Эти товары определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте, что позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждом регионе с учетом поставок от локальных производителей.

Магазины компании готовы обеспечивать доступность социально значимых товаров в течение года на уровне 85–95%. В итоге товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе. Список позиций будет обновляться ежемесячно, а их продвижение пройдет за счет торговой сети.

Издержки на аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала, компания покроет за свой счет. X5 Group готова проработать методику совместно с заинтересованными ведомствами.

Ранее торговые сети, входящие в группу, уже дважды устанавливали нулевую наценку на товары из базовой потребительской корзины.

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