Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

Во вторник, 11 января, ушел из жизни российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Он скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане. Об этом рассказал заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

По сведениям «Вести FM», Зеленский умер от инсульта.

«Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным, инсульт», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

12 января посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило смерть телеведущего. В посольстве сообщили, что они находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного.

Новость о смерти Михаила Зеленского шокировала многих коллег. Так, ведущий программы «Пусть говорят» на «Первом канале» Дмитрий Борисов выразил соболезнования в связи со смертью журналиста. Борисов сказал, что Зеленский был настоящим профессионалом и очень светлым человеком. Также высказался о смерти ведущего спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он сообщил, что они работали и дружили более 20 лет.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию.

В 1996 году поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году Зеленский стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».