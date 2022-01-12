Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием республики

Президент России Владимир Путин 12 января поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием республики. Текст послания приводит пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, жители республики могут по праву гордиться родным краем, самобытной культурой местных народов, а также достижениями многих поколений предков, которые вписали «яркие страницы в историю Отечества».

«Сегодня регион обладает серьезным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения крупных инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую сферы. И конечно, важно уделять неустанное внимание реализации инфраструктурных проектов, созданию новых, современных рабочих мест, повышению качества жизни людей», — подчеркнул Путин.

Он пожелал жителям Карачаево-Черкесии успехов «на благо республики и всей России».

В августе на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым Путин обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов республики. По его словам, подобные инициативы имеют общенациональное значение, поскольку в республику приезжают туристы со всей страны. Темрезов, в свою очередь, уточнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, регион посетили 1,54 млн туристов.