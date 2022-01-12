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Нелегальные онлайн-продажи алкоголя выросли на фоне распространения COVID-19

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На фоне распространения коронавируса выросли запрещенные законом онлайн-продажи спиртного, рассказал в беседе с газетой «Деловой Петербург» ведущий аналитик Digital Risk Protection Group–IB Евгений Егоров.

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По данным компании, вместе с введением ограничений в 2020 году почти в два раза увеличилось количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя с доставкой, а в 2021 году их количество снова двукратно возросло. Оборот российского теневого алкогольного рынка при этом составил 2,75 млрд рублей.

По подсчетам компании, продажу спиртного в Сети осуществляют около 3 тыс. онлайн-ресурсов.

«Злоумышленники используют привычные способы распространения таких предложений: через интернет-магазины, социальные сети, мессенджеры, доски объявлений и мобильные приложения», — отметил Егоров.

Антилидером среди площадок, где реализуется нелегальный бизнес, оказался мессенджер Telegram и так называемые алкоботы. Количество соответствующих каналов в мессенджере увеличилось за год в 2,5 раза.

Как уточнили в Group–IB, Роскомнадзор отслеживает сайты по нелегальной продаже спиртного и борется с ними, но представители теневого рынка находят выход в использовании зеркальных доменов. У одной из сетей обнаружили 122 связанных доменных имени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Криминал с доставкой на дом: онлайн-продажи алкоголя перекочевали в Telegram».

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