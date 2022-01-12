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Чиновница в Кургане извинилась перед проводившей пикет матерью ребенка с диабетом

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Заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина принесла извинения местной жительнице Елене Букреевой, которая вышла на одиночный пикет из-за отсутствия у ее ребенка с сахарным диабетом необходимых систем непрерывного мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фотографии из Кургана, на которых запечатлен пикет женщины около здания регионального департамента здравоохранения, были опубликованы в социальных сетях. Букреева воспитывает ребенка с сахарным диабетом, она заявляла, что «детям нужен мониторинг».

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Позже появилась информация о том, что Кокорина, увидев женщину, поинтересовалось, не стыдно ли ей, а сам пикет назвала «неправильными методами». Позднее замгубернатора подтвердила, что «короткий диалог» с женщиной действительно состоялся.

«Между мной и Еленой Викторовной Букреевой, которая проводила одиночный пикет у здания департамента здравоохранения, действительно состоялся короткий диалог. Я тоже мама и понимаю, что она хочет добиться улучшения условий для своего ребенка», — приводит 11 января слова Кокориной пресс-служба правительства региона в Telegram.

Она уточнила, что, говоря о «других методах», имела в виду возможности мам обратиться напрямую в департамент здравоохранения и получить ответы. Кокорина выразила свое сожаление, подчеркнув, что ни в коем случае не хотела обидеть Букрееву.

«Мне очень жаль, если мои слова как-то задели Елену Викторовну. Ни в коем [случае не хотела] ее обидеть, и если мои слова были поняты ею в таком ключе, то я искренне приношу свои извинения», — сказала замгубернатора.

Как отметила Кокорина, она поручила сотрудникам департамента здравоохранения встретиться с Букреевой. Женщине, в свою очередь, рассказали о мерах, которые принимаются правительством Курганской области для решения вопроса по обеспечению детей, страдающих сахарным диабетом.

«По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить системами непрерывного мониторирования глюкозы взрослых и детей с диабетом 1 и 2 типов, которые нуждаются в таких системах в первую очередь, в 2022 году Курганской области потребуется около 40 млн рублей, в том числе около 28 млн рублей — именно для детей», — сказала Кокорина.

Ранее, 6 января, президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями после достижения ими 18-летия. Поручение необходимо выполнить в рамках фонда «Круг добра».

23 декабря 2021 года Путин рассказал, что в стране был создан фонд «Круг добра», призванный расширить число людей, которые нуждаются в поддержке в лечении спинальной мышечной атрофии (СМА). Он также выразил надежду на то, что меры поддержки смогут продлить жизнь и качество жизни тяжелобольных людей.

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