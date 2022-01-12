У актера Куравлева не подтвердился COVID-19

У народного артиста РСФСР Леонида Куравлева не подтвердился коронавирус. Об этом 12 января сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», ковид не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», — заявила она «РИА Новости».

В беседе с «Известиями» Гущина призвала родственников Куравлева дать комментарий по его состоянию здоровья.

«Отсутствие информации от родственников ставит нас в тупик. Мы тоже не можем добиться точной информации [о самочувствии актера[, чтобы сообщить всем, ведь все любят его», — добавила она.

10 января стало известно, что еще 5 января Куравлева госпитализировали из центра долголетия и реабилитации «Идиллия» с подозрением на пневмонию. 12 января друг актера Александр Седухин сообщил «Известиям», что артист не находился в доме престарелых, а информация об этом является слухом.

Тесты на коронавирус, которые сдал Куравлев 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у артиста была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

В СМИ публиковались данные, что у 85-летнего Куравлева возникли проблемы с дыханием, а также «поражены легкие».