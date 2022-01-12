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За год в транспорте Москвы выявили 550 тыс. нарушителей масочного режима
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За год в транспорте Москвы выявили 550 тыс. нарушителей масочного режима

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Более 550 тыс. нарушителей без масок выявили в транспорте Москвы в 2021 году. Об этом в среду, 12 января, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

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«Мы продолжаем усиленные проверки соблюдения масочного режима на входе, платформах, в вагонах поездов метро, МЦК, МЦД, на наземном, ж/д транспорте и вокзалах Москвы. Сейчас доля ответственных граждан, понимающих необходимость ношения средств индивидуальной защиты, увеличивается. Почти все пассажиры заходят в метро в масках», — заявил он.

Султанов напомнил, что в соответствии с требованием Роспотребнадзора маски по-прежнему обязательны, соблюдение масочного режима препятствует распространению коронавируса. Султанов призвал пассажиров относиться с уважением друг к другу и соблюдать простые меры защиты, находясь в общественных местах.

Днем ранее Султанов сообщил, что в транспорте Москвы за время новогодних праздников в 2022 году выявили более 6 тыс. нарушений масочного режима, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Также во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M». Граждане могут привиться бесплатно в любом прививочном пункте.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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