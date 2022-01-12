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В Туле водитель внедорожника заблокировал проезд «скорой»
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В Туле водитель внедорожника заблокировал проезд «скорой»

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Водитель внедорожника Land Rover заблокировал выезд автомобиля скорой помощи в Туле. Об этом 12 января сообщается в группе «Тула Life» в социальной сети «ВКонтакте».

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Как уточняется, вечером 11 января водитель автомобиля требовал у «скорой» освободить проезд для его автомобиля. После этого внедорожник был припаркован так, что «скорая» не смогла проехать.

Когда медики и соседи попросили водителя иномарки убрать автомобиль, тот ответил, что машина сломалась. Соседи вытолкали карету скорой помощи, чтобы автомобиль с пациентом мог проехать.

В конце декабря водитель Audi А8 открыл стрельбу из травматического оружия в ходе дорожного конфликта с бригадой скорой помощи в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в городе Пушкин у дома 8 на Госпитальной улице. Нарушителя порядка задержали.

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