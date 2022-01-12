Mitsubishi представит в Токио семь новых моделей

Компания Mitsubishi представит на Токийском автосалоне – 2022 семь моделей, включая два концепта — K-EV X Style и Vision Ralliart. Об этом 12 января сообщает «Автостат».

Также в рамках автосалона будут представлены пять тюнингованных автомобилей, включая кроссовер Outlander (две модели), кроссовер Eclipse Cross, минивэн Delica D:5 и электрический развозной автомобиль Minicab-MiEV.

В России самым продаваемым автомобилем Mitsubishi является кроссовер Outlander. Кроме того, в октябре российские дилеры Mitsubishi начали продажи ограниченной серии Outlander Black Edition – 2021 модельного года на базе версии 2.0 Instyle 4WD. Также в апреле прошлого года в продаже появился рестайлинговый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. А в июне на российский рынок вышел обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

14 мая стало известно, что Mitsubishi Motors прекращает выпуск внедорожника Pajero четвертого поколения, который выпускался с 2006 года.

Японцы подготовили финальную партию из 800 автомобилей в особом исполнении Final Edition. Такие машины будут проданы на рынке в Австралии.

В Европе внедорожник прекратили продавать еще в 2018 году, а Россию модель окончательно покинула осенью 2019 года.